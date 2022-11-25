Норвегия предоставит около 150 миллионов крон для поддержки миссии ЕС по военной помощи Украине
Норвегия предоставит около 150 млн крон для поддержки миссии ЕС по военной помощи Украине (Фото:terimakasih0/pixabay.com)
Норвегия выделит Миссии ЕС по военной помощи Украине около 150 миллионов норвежских крон.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии.
Также Норвегия частично профинансирует переданный Эстонией Украине полевой госпиталь и передаст пять военных санитарных автобусов.
«Украина зависит от поддержки со стороны других стран, не в последнюю очередь для получения достаточного количества оружия и материалов, чтобы противостоять российской войне», — сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.
По словам министра, Норвегия оказала значительную поддержку и будет продолжать вносить свой вклад в виде военной техники.
«Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не выиграла войну в Украине. Украинские силы ведут важную битву за демократию и справедливость», — сказал он.