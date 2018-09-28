Нормандская четверка обсуждает формирование возможной миссии ООН на Донбассе - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что все усилия участников нормандского формата направлены на разработку проекта возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Как передает Интерфакс-Украина, об этом Маас заявил в пятницу, 28 сентября, выступая на Генассамблее ООН.

"Вместе с Францией, Россией и Украиной мы активно работаем над тем, чтобы реализовать минские договоренности. В центре нашего внимания находятся давно достигнутые меры по стабилизации перемирия. Все усилия и все наши размышления остаются направленными на формирование возможной миссии ООН для востока Украины", - сказал немецкий чиновник.

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Напомним, что Украина добивается размещения миротворческого контингента под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

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В то же время Россия, контролирующая боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

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