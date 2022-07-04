«Серия громких звуков». Россия обстреляла Белгород, чтобы обвинить ВСУ — что об этом известно 4 июля, 14:42 Сюжет Разрушенный частный дом в Белгороде (Фото:Настоящий Гладков via Telegram)

В ночь на 3 июля в российском Белгороде прогремели взрывы. Вскоре стало известно, что в результате обстрела погибла семья из Украины, бежавшая от боевых действий.

Военный эксперт Олег Жданов и расследователи CIT заявили, что, судя по фото ракеты, появившемся в российском Telegram-канале Жесть Белгород, которая упала на жилой дом — это первая ступень ракеты российского ЗРПК Панцирь.

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НВ рассказывает, что известно о российском обстреле Белгорода.

Заявления российского губернатора

Губернатор Белгородской области Вячеслов Гладков в 3:46 написал в своем Telegram-канале о «серии громких звуков» в Белгороде. Он также сообщил, что по ул. Маяковского, 23 горит жилой дом, три человека пострадали и доставлены в больницу.

В 6:05 Гладков заявил, что в городе погибли три человека и четыре пострадали, двое из них были госпитализированы

«Предварительная информация на данную минуту: есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них 5 полностью», — написал он также.

В 7:07 Гладков опубликовал фото одного из разрушенных домов.



В 12:35 губернатор Белгородской области опубликовал видео, в котором обвинил в обстреле Украину. Гладков утверждал, что удар якобы был нанесен тремя неуправляемыми ракетами Точка У, которые сбила ПВО.

«Но частично получив разрушения, одна из ракет упала на жилой квартал и произошел взрыв», — сказал он.

Губернатор Белгородской области также заявил, что число погибших возросло до четырех.

«Один из них — гражданин Российской Федерации, трое — граждане Украины», — сообщил Гладков.

Он обвинил Украину в том, что она убивает собственных граждан на территории РФ.

«21 многоквартирный дом пострадал и 40 домов частной жилой застройки», — заявил также Гладков.

Реакция Белгорода на ночной обстрел

В репортаже от 3 июля Медуза пишет, что число погибших в Белгороде — пять, четверо из которых — граждане Украины.

«Очень болезненно, — рассказала Медузе о том, как пережила эту ночь женщина рядом с одним из поврежденных домов, — Вы же это не пережили!». Она также объяснила, почему не видит смысла куда-либо уезжать из Белгорода: «Вы думаете, не догонит? Люди с Харькова приехали — догнались! А вы спрашиваете „уехать“»

Издание отмечает, что российские власти утверждают, что обломки Точки-У попали в частный дом на улице Маяковского, 25. В это время в доме находились семь человек, включая четырех беженцев из Харьковской области. Родственница погибших Илона, попросившая не указывать ее фамилию, говорит, что из тех, кто был в доме, выжили только двое.

«Я спала, когда мне позвонил папа где-то в четыре утра, — вспоминает Илона, которая сейчас живет в Воронеже. — Он был с братом в больнице — у того осколок в глазу, его оперировали. Сказал, что снаряд взорвался во дворе в доме мамы. Когда я дозвонилась до мамы, она сказала, что мой отчим Артем (имя изменено) и вся его семья погибли. Остались в живых только мама и брат».

Артем переехал в Россию из Украины несколько лет назад. Год назад он получил российское гражданство, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину вывез из Харькова свою семью — бывшую жену, тещу, сына и дочь.

Их поселили в пристроенном к дому флигеле. Ночью 3 июля, когда прогремел первый взрыв, мама и брат Илоны остались дома, а Артем вышел проверить семью. После еще нескольких взрывов мать Илоны выбежала на улицу за мужем. Он закрыл ее от осколков собой, а сам получил сквозное ранение.

«Когда отчим прибежал к флигелю, его уже не было: пристройка была снесена подчистую, — рассказала Илона, — Людей сейчас собирают по частям. В итоге погиб отчим и вся его семья — пять человек. От дома ничего не осталось — чистое поле за забором. Не знаю, почему власти говорят только о четырех. Из всех тел целым было только тело Артема — остальных собирают по частям».

Илона также сказала, что придерживается пацифистской позиции и против войны. Медуза пишет, что она волонтер и помогает украинским беженцам в Воронеже.

Издание отмечает, что никаких рекомендаций на случай новых обстрелов власти Белгорода не дают, хотя губернатор области их не исключает.

«Россия уничтожает наших людей на своей территории»

3 июля на дом в Белгороде упала часть ракеты российского ЗРПК Панцирь сообщило издание The Insider со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова и расследователей CIT.

Фотография ракеты, попавшей в дом, появилась в российском Telegram-канале Жесть Белгород.



Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко сообщил со ссылкой на вынужденных переселенцев, что погибшие — семья Коптеловых из Цуповки Харьковской области.



«Жители Цуповки и других оккупированных населенных пунктов вынуждены были бежать от войны через Россию в страны Европы любыми доступными путями. К сожалению, как мы видим, Россия уничтожает наших людей и на своей территории. Уверен в том, что все виновники этих событий понесут наказание перед цивилизованным миром и Господом Богом!» — подчеркнул Задоренко.

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