Зеленский и Трамп во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 23 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Al Drago)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира , если он обеспечит прекращение огня. Об этом сообщает Укринформ .

Во время общения с журналистами глава государства сказал, что Трамп «очень хочет» добиться прекращения огня, это была его изначальная цель.

Зеленский считает, что сейчас российский диктатор Владимир Путин боится прекращения огня.

Реклама

«С полномасштабной войны уйти на прекращение огня и начать потом снова полномасштабную войну — это для них непросто. Экономически непросто, с обществом непросто, с миром непросто. И точно непросто с теми странами, которые сегодня еще жмут ему руку. Поэтому так сложно американцам заставить его к реальным переговорам, и поэтому пока он выбирает войну», — рассказал он.

Президент отметил, что для завершения войны в Украине нужно больше давления на Россию со стороны партнеров.

Читайте также: Группа нардепов предлагает Верховной Раде выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

«Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь. И если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, прежде всего украинцам, — да, его надо номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины», — подчеркнул Зеленский.

13 августа Белый дом представил список мировых лидеров, которые хотят выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Среди них в частности премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

1 октября Трамп заявил, что если он не получит Нобелевскую премию мира, это станет «оскорблением» для Соединенных Штатов. Он также уверял, что сделал достаточно для такой награды.

Газета Financial Times 9 октября написала, что президент США давит на правительство Норвегии и может наложить на страну тарифы или другие санкции, если Нобелевский комитет не присудит ему награду.