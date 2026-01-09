«Будет большая честь». Трамп заявил, что готов «принять» Нобелевскую премию мира от лидера оппозиции Венесуэлы Мачадо
Президент США Дональд Трамп сказал что слышал, что Мария Корина Мачадо хочет передать ему свою Нобелевскую премию, и что это будет «большая честь» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент Дональд Трамп заявил, что «примет» Нобелевскую премию мира, если лауреат 2025-го Мария Корина Мачадо предложит передать ее ему во время запланированной встречи на следующей неделе.
Об этом 9 января cообщает издание The Washington Post.
При этом представители Нобелевского комитета объявили, что премия не может быть разделена или передана другому лицу.
«После объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Решение является окончательным и действует бессрочно», — заявили они.
«Я понимаю, что она приедет на следующей неделе, и с нетерпением жду возможности поздороваться с ней», — сказал Трамп в интервью журналисту Fox News Шону Хэннити.
В частности, президент Трамп сказал что слышал, что Мачадо хочет передать ему свою премию, и что это будет «большая честь».
В Белом доме не стали предоставять медиа дополнительных деталей по поводу встречи президента США и нобелевской лауреатки
10 октября 2025 года Мария Корина Мачадо стала лауреатом Нобелевской премии мира «за ее неутомимую работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».
10 декабря она не успела на церемонию вручения награды, поэтому ее приняла ее дочь Ана Корина Соса. 34-летняя женщина произнесла речь, написанную мамой. Семья оппозиционного политика покинула Венесуэлу около двух лет назад.
Однако 11 декабря Мачадо все-таки прибыла в Осло и пообщалась со сторонниками, которые собрались возле Гранд-отеля, чтобы поддержать ее.