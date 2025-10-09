Беспрецедентное давление на Осло. Норвегия опасается ответа Трампа в виде тарифов, если он не получит Нобелевскую премию мира — FT

9 октября, 08:31
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия, 8 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия, 8 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп, который стремится получить Нобелевскую премию мира, давит на правительство Норвегии и может наложить на страну тарифы или другие санкции, если Нобелевский комитет не присудит ему награду 10 октября, пишет Financial Times.

В материале сказано, что эксперты скептически относятся к тому, что Трамп получит Нобелевскую премию мира, ведь ее отдают за заслуги в 2024 году, когда он только был избран, но не вступил в должность президента США.

Реклама

В то же время его попытка прекратить войну в Газе может быть весомым аргументом в его пользу. Европейские чиновники считают, что Трамп спешит обеспечить соглашение между Израилем и ХАМАС до объявления о награде 10 октября, чтобы попытаться повлиять на решение Норвежского Нобелевского комитета, пишет FT.

Читайте также:
«Возьму больничный в случае его поражения». В Норвегии обеспокоены стремлением Трампа получить Нобелевскую премию мира — Bloomberg

Издание также указывает на «беспрецедентную лоббистскую кампанию». Ведь Трамп неоднократно выражал стремление получить премию, заявляя об «окончании семи войн» и о том, что он заслуживает Нобелевскую премию мира. Также в его поддержку выступали лидеры ряда стран и политики США.

«Давление на комитет, постоянные заявления о том, что я нуждаюсь в премии, я достойный кандидат — это не очень мирный подход», — сказала директор Института исследований мира в Осло Нина Грегер.

Читайте также:
За разработку металлоорганических структур. Нобелевскую премию по химии в 2025 году получат Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги

По словам норвежских чиновников, Трамп также давил на норвежское правительство. В частности, он поднял вопрос о награде по меньшей мере в одном телефонном разговоре с министром финансов и бывшим генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что Нобелевский комитет является независимым от правительства, и что он имеет «солидный опыт» объяснения этого разным странам.

Читайте также:
За открытие в квантовой механике. Нобелевскую премию по физике в 2025 году получили Джон Кларк, Майкл Деворет и Джон Мартинис

FT пишет, что мало кто в Осло верит, что комитет в этом году вручит премию Трампу. Но в стране чувствуется определенное беспокойство относительно возможного ответа президента США в виде тарифов или других мер, если он не победит. Дополнительным раздражителем является недавний спор после того, как норвежский суверенный фонд решил продать акции американской компании Caterpillar из-за использования ее бульдозеров Израилем, говорится в статье.

Эти соображения могут повлиять на комитет, чтобы выбрать кого-то, кто смог бы «успокоить Трампа», наградив лицо или правозащитную группу, которая не считается слишком враждебной к США или Израилю.

Например, премию мира могут отдать Центру экстренного реагирования в Судане, сказал директор по исследованиям Норвежского института международных дел Халвард Лейра. Об этой группе также сообщила Грегер.

Читайте также:
За исследования иммунитета. Лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии стали Мэри Бранков, Фред Ремсдел и Шимон Сакагучи

В то же время некоторые члены комитета, по словам Лейры, намекнули, что они «нехорошо реагируют» на давление, что может привести к более провокационным последствиям. Грегер предполагает, что победителем могут выбрать Международный уголовный суд или Комитет защиты журналистов. Это разозлит Трампа, поскольку его администрация ввела санкции против МУС и приняла меры для ограничения работы журналистов, освещающих Белый дом и Пентагон.

Норвежский Нобелевский комитет, в состав которого входят правозащитник, эксперт по внешней политике и трое бывших министров, объявит решение 10 октября.

Читайте также:
Группа нардепов предлагает Верховной Раде выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

13 августа Белый дом представил список мировых лидеров, которые хотят выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Среди них в частности премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

1 октября Трамп заявил, что если он не получит Нобелевскую премию мира, это станет «оскорблением» для Соединенных Штатов. Он также уверял, что сделал достаточно для такой награды.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Нобелевская премия Норвегия Дональд Трамп Нобелевская премия мира 2025

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies