Президент США Дональд Трамп, который стремится получить Нобелевскую премию мира, давит на правительство Норвегии и может наложить на страну тарифы или другие санкции, если Нобелевский комитет не присудит ему награду 10 октября, пишет Financial Times.

В материале сказано, что эксперты скептически относятся к тому, что Трамп получит Нобелевскую премию мира, ведь ее отдают за заслуги в 2024 году, когда он только был избран, но не вступил в должность президента США.

Реклама

В то же время его попытка прекратить войну в Газе может быть весомым аргументом в его пользу. Европейские чиновники считают, что Трамп спешит обеспечить соглашение между Израилем и ХАМАС до объявления о награде 10 октября, чтобы попытаться повлиять на решение Норвежского Нобелевского комитета, пишет FT.

Издание также указывает на «беспрецедентную лоббистскую кампанию». Ведь Трамп неоднократно выражал стремление получить премию, заявляя об «окончании семи войн» и о том, что он заслуживает Нобелевскую премию мира. Также в его поддержку выступали лидеры ряда стран и политики США.

«Давление на комитет, постоянные заявления о том, что я нуждаюсь в премии, я достойный кандидат — это не очень мирный подход», — сказала директор Института исследований мира в Осло Нина Грегер.

По словам норвежских чиновников, Трамп также давил на норвежское правительство. В частности, он поднял вопрос о награде по меньшей мере в одном телефонном разговоре с министром финансов и бывшим генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что Нобелевский комитет является независимым от правительства, и что он имеет «солидный опыт» объяснения этого разным странам.

FT пишет, что мало кто в Осло верит, что комитет в этом году вручит премию Трампу. Но в стране чувствуется определенное беспокойство относительно возможного ответа президента США в виде тарифов или других мер, если он не победит. Дополнительным раздражителем является недавний спор после того, как норвежский суверенный фонд решил продать акции американской компании Caterpillar из-за использования ее бульдозеров Израилем, говорится в статье.

Эти соображения могут повлиять на комитет, чтобы выбрать кого-то, кто смог бы «успокоить Трампа», наградив лицо или правозащитную группу, которая не считается слишком враждебной к США или Израилю.

Например, премию мира могут отдать Центру экстренного реагирования в Судане, сказал директор по исследованиям Норвежского института международных дел Халвард Лейра. Об этой группе также сообщила Грегер.

В то же время некоторые члены комитета, по словам Лейры, намекнули, что они «нехорошо реагируют» на давление, что может привести к более провокационным последствиям. Грегер предполагает, что победителем могут выбрать Международный уголовный суд или Комитет защиты журналистов. Это разозлит Трампа, поскольку его администрация ввела санкции против МУС и приняла меры для ограничения работы журналистов, освещающих Белый дом и Пентагон.

Норвежский Нобелевский комитет, в состав которого входят правозащитник, эксперт по внешней политике и трое бывших министров, объявит решение 10 октября.

Читайте также: Группа нардепов предлагает Верховной Раде выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

13 августа Белый дом представил список мировых лидеров, которые хотят выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Среди них в частности премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

1 октября Трамп заявил, что если он не получит Нобелевскую премию мира, это станет «оскорблением» для Соединенных Штатов. Он также уверял, что сделал достаточно для такой награды.