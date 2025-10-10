Лауреат Нобелевской премии мира-2025 посвятила ее Трампу и «страдающему народу Венесуэлы»

Мария Корина Мачадо, которая в 2025 году стала лауреатом Нобелевской премии мира, объявила, что посвящает ее президенту США Дональду Трампу. (Фото: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo)

Венесуэльская оппозиционный политик и правозащитница Мария Корина Мачадо , которая в 2025 году стала лауреатом Нобелевской премии мира, объявила, что посвящает ее президенту США Дональду Трампу.

Соответствующее сообщение она опубликовала 10 октября на своей странице в соцсети Х.

«Это признание борьбы всех венесуэльцев является стимулом для завершения нашей задачи: завоевания свободы. Мы находимся на пороге победы и сегодня, как никогда ранее, рассчитываем на президента Трампа, народ Соединенных Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии. Я посвящаю эту награду страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!», — написала Мачадо.

Ранее 10 октября стало известно, что Нобелевскую премию мира 2025 получила оппозиционный политик и правозащитница из Венесуэлы Мария Корина Мачадо, которая десятилетиями продвигает демократические инструменты борьбы с режимом Николаса Мадуро.

13 августа Белый дом представил список мировых лидеров, которые хотят выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Среди них премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

1 октября Трамп заявил, что если он не получит Нобелевскую премию мира, это станет «оскорблением» для Соединенных Штатов. Он также уверял, что сделал достаточно для такой награды.

4 октября агентство Bloomberg писало, что в Норвегии выразили обеспокоенность из-за активной кампании Трампа, направленной на получение Нобелевской премии мира.

Газета Financial Times 9 октября написала, что президент США давит на правительство Норвегии и может наложить на страну тарифы или другие санкции, если Нобелевский комитет не присудит ему награду.