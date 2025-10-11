Не сказал, чтобы отдала ее. Трамп рассказал о разговоре с лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо

Президент США Дональд Трамп рассказал, что венесуэльский политик Мария Корина Мачадо, которая в этом году получила Нобелевскую премию мира , позвонила ему после объявления результатов и сказала, что принимает награду «в его честь».

Об этом Трамп сообщил журналистам вечером в пятницу, 10 октября.

«Она сказала: „Я принимаю эту награду в вашу честь, потому что вы действительно ее заслуживаете“. Это было очень мило с ее стороны», — заявил американский президент.

Трамп в шутку добавил, что не стал просить отдать ему награду.

«Хотя, думаю, она могла бы согласиться. Она была очень милая», — заявил американский президент.

Президент США также подчеркнул, что «все это время помогал» Мачадо, и назвал ситуацию в Венесуэле «настоящей катастрофой», которая нуждается в «большой помощи».

10 октября Трамп поблагодарил российского диктатора Владимира Путина за его слова, что Нобелевская премия мира «потеряла доверие» из-за того, что ее не получил американский лидер.

Нобелевскую премию мира 2025 получила оппозиционный политик и правозащитница из Венесуэлы Мария Корина Мачадо, которая десятилетиями продвигает демократические инструменты борьбы с режимом Николаса Мадуро.

10 октября помощник президента США и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг раскритиковал решение Нобелевского комитета присудить премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы, а не Дональду Трампу.

13 августа Белый дом представил список мировых лидеров, которые хотят выдвинуть кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Среди них премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

1 октября Трамп заявил, что если он не получит Нобелевскую премию мира, это станет «оскорблением» для Соединенных Штатов. Он также уверял, что сделал достаточно для такой награды.

4 октября агентство Bloomberg писало, что в Норвегии выразили обеспокоенность из-за активной кампании Трампа, направленной на получение Нобелевской премии мира.

Газета Financial Times 9 октября написала, что президент США давит на правительство Норвегии и может наложить на страну тарифы или другие санкции, если Нобелевский комитет не присудит ему награду.