Німеччина побоюється посилення позицій Східної Європи в ЄС після вступу України — The Telegraph

3 июля, 03:18
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

У Німеччині побоюються посилення позицій Східної Європи в Євросоюзі після вступу України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц хотів би змінити процедуру голосування в Раді ЄС.

Про це пише The Daily Telegraph.

Як пише видання, голосування залежить не тільки від кількості голосуючих країн, але і від чисельності їх населення.

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У разі вступу до союзу Україна стане п’ятою за величиною країною і матиме близько 9% голосів у Раді.

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Зазначається, що тісні зв’язки Києва з Варшавою та іншими країнами Східної Європи можуть послабити вплив Франції та Німеччини.

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При цьому Португалія також скептично ставиться до ідеї прийняття України до Євросоюзу. Лісабон може стати донором, який відправляє в бюджет ЄС більше коштів, ніж отримує.

Лідери ЄС на саміті 23 червня підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові. Президент Володимир Зеленський заявив, що це історичний момент у відносинах України і ЄС.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Евросоюз Германия Соглашение об ассоциации Украина-ЕС Ассоциация с ЕС Олаф Шольц

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