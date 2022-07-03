Німеччина побоюється посилення позицій Східної Європи в ЄС після вступу України — The Telegraph
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
У Німеччині побоюються посилення позицій Східної Європи в Євросоюзі після вступу України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц хотів би змінити процедуру голосування в Раді ЄС.
Про це пише The Daily Telegraph.
Як пише видання, голосування залежить не тільки від кількості голосуючих країн, але і від чисельності їх населення.
У разі вступу до союзу Україна стане п’ятою за величиною країною і матиме близько 9% голосів у Раді.
Зазначається, що тісні зв’язки Києва з Варшавою та іншими країнами Східної Європи можуть послабити вплив Франції та Німеччини.
При цьому Португалія також скептично ставиться до ідеї прийняття України до Євросоюзу. Лісабон може стати донором, який відправляє в бюджет ЄС більше коштів, ніж отримує.
Лідери ЄС на саміті 23 червня підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові. Президент Володимир Зеленський заявив, що це історичний момент у відносинах України і ЄС.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.