Румыния предложила США платить за размещение американских военных в стране

Президент Румынии Никушор Дан в президентском дворце Котрочень в Бухаресте, 9 ноября 2026 года (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Президент Румынии Никушор Дан предложил США платить за то, чтобы американские войска оставались в его стране, на фоне постоянных вторжений российских беспилотников и планов Белого дома сократить военное присутствие в Европе. Об этом Дан сообщил Financial Times.

По его словам, он предложил «определенные цифры… касающиеся численности войск и распределения расходов», повторив ранее сделанное Польшей предложение. В сентябре Варшава предложила платить Вашингтону 15 000 долларов в год за каждого американского солдата, размещенного на военной базе Форт Трамп.

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«Мы хотим иметь больше американских войск и больше летальных средств», — сказал Дан.

По данным администрации Дана, американский контингент в Румынии в настоящее время насчитывает 1172 военнослужащих, что меньше предыдущего контингента численностью 1700 человек. В пресс-службе отметили, что рассматривают возможность предложить цифру, аналогичную той, что предложила Польша, на территории которой размещены 10 тысяч американских военных.

«Мы понимаем угрозу со стороны России и понимаем, как война в Украине [угрожает] нашей безопасности», — сказал президент Румынии.

Румыния постепенно увеличивает свой оборонный бюджет, отметил Дан. Однако огромный дефицит госбюджета не позволяет Бухаресту сравняться с военными расходами Польши, которые уже приближаются к 5% ВВП — цели, поставленной Дональдом Трампом и которую союзники по НАТО договорились достичь к 2035 году, пишет FT.

23 октября недалеко от Констанцы в результате атаки БПЛА затонуло судно Khoryv, следовавшее из турецкого порта под флагом Каймановых Островов. На борту находились 14 членов экипажа. В результате инцидента погиб один моряк — гражданин Украины. Еще четверых украинцев доставили в больницу.

После инцидента президент Румынии Никушор Дан обвинил Россию в эскалации атак на восточном фланге НАТО.