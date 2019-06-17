«Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой»: Зеленский призвал усилить давление Европы на РФ Сегодня, 20:29 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Philippe Wojazer Владимир Зеленский и Эммануэль Макрона REUTERS / Philippe Wojazer

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров сохранить дипломатическое и санкционный давление на Россию.

По его словам, «Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока Россия делает вид, что международного права не существует».

«Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс — бикфордов шнур», — заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

«Но я понимаю, что невозможно установить мир военным путем. Он будет иметь слишком высокую цену, в тысячи человеческих жизней. Единственный ключ к миру — это дипломатическое и санкционный давление. Поэтому я прошу его сохранить. И очень надеюсь, что нынешнее председательство Франции в Великой семерке способствовать этому вопросу», — заявил Зеленский.

В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Париже.

В столице Франции он встретился с главой государства Эммануэлем Макроном (єто была их вторая встреча), председателями палат французского парламента, а также представителями местного бизнеса.

Пресс-конференция президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона закончилась рукопожатием.