Встретился с Кулебой. Глава МИД Греции Никос Дендиас прибыл с визитом в Киев 19 октября, 14:45 Никос Дендиас и Дмитрий Кулеба (Фото:twitter.com/NikosDendias)

В среду, 19 октября, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл с визитом в Киев, где встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Twitter.

По словам министра, он встречался в посольстве Греции с главой группы дружы парламентов Греция — Украина Татьяной Плачковой, ректором Мариупольского государственного университета Николаем Трофименко и заместителем председателя миссии Кипра Линой Темистоклеус.

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Дендиас заявил, что в ходе встреч обсудил российское вторжение в Украину, а также вопросы парламентской дипломатии, евроинтеграции, греко-украинских отношений и греческой диаспоры в Украине.