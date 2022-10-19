Встретился с Кулебой. Глава МИД Греции Никос Дендиас прибыл с визитом в Киев

19 октября, 14:45
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Никос Дендиас и Дмитрий Кулеба (Фото:twitter.com/NikosDendias)

Никос Дендиас и Дмитрий Кулеба (Фото:twitter.com/NikosDendias)

В среду, 19 октября, министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл с визитом в Киев, где встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Twitter.

По словам министра, он встречался в посольстве Греции с главой группы дружы парламентов Греция — Украина Татьяной Плачковой, ректором Мариупольского государственного университета Николаем Трофименко и заместителем председателя миссии Кипра Линой Темистоклеус.

Видео дня

https://twitter.com/NikosDendias/status/1582697536606810112
https://twitter.com/NikosDendias/status/1582671906700165120

Дендиас заявил, что в ходе встреч обсудил российское вторжение в Украину, а также вопросы парламентской дипломатии, евроинтеграции, греко-украинских отношений и греческой диаспоры в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=leDGKz-NsB4&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Греция Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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