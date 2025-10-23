Экс-президент Франции Николя Саркози , который начал отбывать пятилетний срок в тюрьме, получил смертельные угрозы от заключенного.

Об этом сообщает Reuters.

В среду, 22 октября, прокуратура Парижа сообщила, что ему может грозить за решеткой смерть. Это произошло через день после того, как он попал в тюрьму.

Накануне руководство тюрьмы La Santé сообщило о видео, которое распространялось в социальных сетях и, вероятно, было снято одним из заключенных. На записи фигурант угрожал Саркози после его прибытия в учреждение.

Правоохранители опросили троих заключенных, а во время обыска тюрьмы изъяли два мобильных телефона.

Для безопасности бывшего президента ему назначили охрану из двух вооруженных полицейских, что вызвало беспокойство профсоюзов работников пенитенциарной системы.

21 октября Саркози начал отбывать пятилетнее заключение за участие в уголовном сговоре по финансированию своей предвыборной кампании 2007 года средствами Ливии. Он стал первым бывшим лидером современной Франции, которого заключили в тюрьму.

Дела против Саркози: что известно

1 марта 2021 года суд во Франции вынес Саркози обвинительный приговор по делу о коррупции. Его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых — условно.

14 февраля 2024 года Николя Саркози признали виновным в незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2012 года. По версии обвинения, политик потратил около 43 млн евро на ту кампанию, что почти вдвое превышает разрешенную законами Франции сумму — 22,5 млн евро.

9 февраля 2025 года бывший президент Франции начал отбывать наказание с электронным браслетом по приговору по делу о прослушивании телефонных разговоров. Он планировал подать жалобу в Европейский суд по правам человека.