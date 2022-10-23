Заявления экс-президента Франции о войне. Саркози сказал о «потерянном времени в украинском вопросе» — в ОП ответили 23 октября, 15:59 Николя Саркози (Фото:Ludovic MARIN/Pool via REUTERS)

Бывший президент Франции Николя Саркози считает, что поддерживать контакт с российским диктатором Владимиром Путиным, развязавшим полномасштабную войну против Украины, правильно. Он заявил о «потерянном времени в украинском вопросе».

В интервью газете Le Journal du Dimanche Саркози сказал, что нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон «совершенно прав», когда проводит телефонные разговоры с главой Кремля.

Видео дня

«Как мы можем остановить войну, не разговаривая с воюющими сторонами? Мы не только хотим развязать войну, не развязывая ее, но и хотим остановить ее, не разговаривая с главными действующими лицами. Это будет очень сложно!» — сказал он.

В то же время Саркози непрямо подверг критике Макрона за то, что тот не поехал в Украину в начале войны, расценив это как «упущенную возможность и время». По его словам, «скорость действий дает пространство для маневра». Саркози заявил, что «приложил много дипломатических усилий для урегулирования конфликта между Грузией и Россией», когда последняя вторглась в первую в 2008 году.

Также экс-президент Франции «жалеет», что в развязанной Россией войне ЕС «может создать впечатление, что стоит позади американцев».

«Франция должна взять на себя инициативу в этом кризисе. Время для серьезных инициатив, чтобы говорить о будущем и мире», — сказал он.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что именно позиция Саркози когда-то «убедила Путина в слабости Европы».

«Осужденный за коррупцию автор концепции „позвольте РФ убивать под обещания больше так не делать“ высказал „экспертное мнение“ о ru-агрессии в Украине. К сожалению, именно позиция Николя Саркози по отношению к Грузии в 2008 убедила Путина в слабости Европы. Кто-то снова хочет умиротворить агрессора?» — написал он в Twitter.

Читать далее