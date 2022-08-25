«Чума 21 века». МИД Украины призвал мир изолировать РФ после ракетного террора в День Независимости
В МИД заявили, что российский терроризм — чума 21 века (Фото:НВ)
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал мир изолировать страну-агрессора РФ после ракетного террора в День Независимости.
По его словам, только за вчерашний день по Украине прозвучало 189 сирен воздушной тревоги общей продолжительностью 14 часов.
Николенко добавил, что 25 мирных жителей погибли в результате ракетного удара России по железнодорожному вокзалу в Днепропетровской области.
«Российский терроризм — чума 21 века. Только изоляция и глобальная решимость могут остановить это», — написал он.
В среду, 24 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. В результате атаки погибли более 20 человек.
Первая атака агрессора повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.
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