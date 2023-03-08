Николаевская область подписала с Данией меморандум об восстановлении региона 8 марта, 04:27 Оле Эгберг Миккельсен и Анна Замазаева (Фото:facebook.com/anna.zamazeev)

Николаевская область подписала с Данией меморандум об восстановлении региона. Говорится не только о восстановлении в Николаевской области жилья, но и рабочих мест

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.



Украинская чиновница указала, что заверила датчан в желании не просто восстановлении, а общего сотрудничества, которое будет полезно для обеих сторон. Королевство Дания представлял посол этого государства в Украине Оле Эгберг Миккельсен.

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По ее словам, говорится не только о восстановлении в Николаевской области жилья, но и рабочих мест, которые бы поощряли местных жителей возвращаться домой.

«Поэтому я много рассказывала гостям о возможностях местного бизнеса, о нашей промышленности, которая может заинтересовать датских предпринимателей. Мы уже нашли общую заинтересованность в судостроении, ведь у Николаева есть мощные заводы, а Дания — современные технологии производства», — отметила Замазеева.

Также глава облсовета поделилась идеей создания в Николаеве датского квартала или парка.