Южный фронт войны. Как вооружиться у соседей, взорвать Крымский мост, освободить Херсон, а затем и Крым — интервью с нардепом Костенко 13 апреля, 02:27 Цей матеріал також доступний українською Секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко (Фото:Роман Костенко/Facebook)

Оккупанты продолжают искать способы улучшить свое положение на николаевском направлении, однако украинские военные не оставляют врагам такого шанса.

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Один из тех, кто участвует в обороне страны на николаевском направлении, — секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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В интервью Радио НВ народный депутат рассказал, какая ситуация сейчас на юге страны, что делают оккупанты и как разрушить их каналы поставки, чтобы освободить оккупированные территории Херсонской области и Крыма.

— Какая ситуация в Николаеве с военной точки зрения?

— Враг отражен на не менее 20 километров от города. Он уже не ведет таких агрессивных наступательных действий. Сейчас он перешел к обороне – начинает закапываться на границе Херсонской и Николаевской областей, начинает накапливать войска в тылу на вторых-третьих эшелонах. Из Крыма идут войска и там они скапливаются.

На некоторых участках [РФ] ведет беспокоящие действия – наступательными их не назовешь. Мы вытесняем их из деревень, где можем это сделать малыми силами. Но больше сейчас перешли к позиционной войне с двух сторон, стараясь не дать врагу зарыться для того, чтобы накопить силы и понять основные действия врага, который превосходит нас в количестве техники и личного состава. Мы накапливаем силы, чтобы освобождать наш Херсон и Крым.

— Была угроза захвата россиянами Южно-Украинской АЭС. Можно ли говорить, что ситуация стабильна и этот план провалился?

— Эти планы были сорваны. Они были в Вознесенске, а там недостаточно далеко до Южноукраинска. Нашими Вооруженными силами они были выбиты оттуда. Одна из наших десантных бригад удерживала этот город вместе с территориальной обороной. Они сделали все, чтобы враг не отнял этот город и не мог развивать успех, во-первых, в Одессу. Они хотели там перейти Буг и замкнуть Николаев. Им нужен был не сам Николаев, а они хотели большой кусок области, чтобы обезопасить себя от нашей артиллерии. И им нужна была наша АЭС как стратегический объект.

Если говорить о настоящем, то ситуация контролируемая. Мы знаем, что враг в любое время может перейти к наступлению, у него есть силы и средства для этого, поэтому мы готовимся к любым сценариям на этом направлении.

— Николаев прикрывает Одессу с востока. Это делает ситуацию в городе достаточно стабильной и надежной? Высадка морского десанта уже невозможна?

— С точки зрения военного дела, то, как правило, морские десантные операции имеют успех, когда есть поддержка сухопутных подразделений. Россияне на это и надеялись.

Сложилось так, что Николаев удержал группировку сухопутную, а Одесса держит морскую, которую россиянам без толку использовать, потому что она будет отражена нашими Вооруженными силами.

Потому без Одессы нет Николаева, а без Николаева нет Одессы. Задача этих южных городов – освободить Херсон и потом уже втроем стоять на страже южного побережья.

— Какие шансы освободить Херсон?

— У нас нет другого выхода: без Херсона нет Украины, как без городов Донецк, Луганск, без Крыма.

— Россияне превратили Крым в военную базу. Насколько вас волнует ситуация на полуострове?

— Мобилизация там уже прошла, еще собираются мобилизовать. Основное – Крымский мост. По нему идет постоянная подмога на херсонское, каховское направления, оттуда идет пополнение на Снегиревку, Большую Александровку, и на мариупольское направление тоже.

Было бы хорошо, чтобы наши партнеры обеспечили нас чем-то таким, чем бы мы могли до [Крымского моста] достать. Это бы решило много наших вопросов, поскольку у нас по факту нечем его достать.

Я давно говорил, что мы должны [иметь чем] поражать противника [на расстоянии] полторы-две тысячи километров. Чтобы, не имея ядерного оружия, мы могли бы угрожать им. Если мы будем так летать, то можем поражать их атомные станции на их территории. А когда они будут об этом знать, перераспределение сил будет совсем другим. Это должна быть наша концепция и стратегия.

— Вы предполагаете, что дотянуться до Крымского моста мы можем не только после войны, но и сейчас?

— Я знаю технические моменты. Я бы хотел, чтобы это произошло. Мы должны работать в этом направлении. Здесь, конечно, не помешала бы нам помощь партнеров. Не помешали бы наши светлые головы в Укроборонпроме, КБ Южное и Луч — пусть работают. У нас есть главнокомандующий, понимающий стратегическое значение этого всего.

— На западе существует кусок оккупированной Молдовы — Приднестровье. Там находится русский контингент. Какая реальная угроза существует?

— Угроза существует, мы на нее там реагируем. Вчера разговаривал с командирами подразделений, которые находятся на том направлении. Это действительно для нас проблема, потому что мы, вместо того, чтобы отправить подразделения на восток или Киев, должны их там держать, чтобы в случае чего могли сдержать [наступление]. Там не большая группировка, но все же есть.

Там очень большие склады вооружения, боеприпасов. Говоря о стратегических целях (Крымский мост), это для нас тоже является стратегической целью. Когда мы думаем, где взять боеприпасы, мы должны иметь в виду место, где они есть. Их там много. Когда оттуда вышла 14-я армия, многое осталось. Думаю, с нашими друзьями из Молдавии мы всегда договоримся.

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