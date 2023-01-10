После провала РФ в Карабахе. Армения отказалась принимать у себя учения ОДКБ

10 января, 10:58
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Никол Пашинян заявил, что сейчас учения ОДКБ нецелесообразны (Фото:Olivier Hoslet/REUTERS)

Никол Пашинян заявил, что сейчас учения ОДКБ нецелесообразны (Фото:Olivier Hoslet/REUTERS)

Власти Армении отказались принимать у себя в стране учения Организации Договора о коллективной безопасности, запланированные на 2023 год.

Об этом во время пресс-конференции во вторник, 10 января, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

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По его словам, проведение учений ОДКБ на территории Армении на сегодняшний день является «нецелесообразным».

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«Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайне мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут», — заявил Пашинян.

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О проведении в Армении учений ОДКБ Нерушимое братство-2023 объявило 1 января министерство обороны России.

Отказ Еревана от военных маневров произошел на фоне провала «миротворческой миссии» РФ в Нагорном Карабахе.

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Во время своей встречи с главой кремлевского режима Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Пашинян заявил, что российский контингент не способен взять под свой контроль Лачинский коридор, в результате чего он оказался заблокирован азербайджанскими активистами.

«Лачинский коридор перекрыт… Пока выходит, что он не под контролем российских миротворцев. Конечно, хотелось бы обсудить эту ситуацию», — пожаловался он, констатировав неспособность РФ выполнять взятые на себя обязательства.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Военные учения Нагорный Карабах ОДКБ Армения

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