Никки Хейли заявила, что отставка Башара Асада является вопросом времени

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что руководство ее страны не работает над тем, чтобы сместить с поста президента Сирии Башара Асада.

Она уверена, что народ Сирии не доверит управление страной Асаду, потому его уход является вопросом времени, передает CBS.

"Мы не думаем, что он останется. Народ Сирии не допустит этого. Несомненно, ни Россия, ни Иран не считают, что его присутствие там - это хорошо. Так что я думаю, что это вопрос времени", - заявила Хейли.

Смотрите также