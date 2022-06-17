Макрон, Шольц и Драги не склоняли Зеленского к переговорам с Россией — Никифоров

17 июня, 13:25
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Сергей Никифоров (Фото:www.president.gov.ua)

Сергей Никифоров (Фото:www.president.gov.ua)

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг, что во время встречи с Владимиром Зеленским лидеры Франции, Италии, Германии склоняли главу государства к переговорам со страной-агрессором Россией.

По его словам, иностранные партнеры заинтересованы в наиболее выгодной переговорной позиции Украины.

«Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией», — сказал он Укринформу.

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https://www.youtube.com/watch?v=HdlOrqovi1s&t=1s

Немецкое издание Die Welt сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги, вероятно, «за закрытой дверью» просили президента Владимира Зеленского провести переговоры с диктатором Владимиром Путиным.

Издание пишет, что экономический ущерб, который их страны терпят из-за войны, становится все больше и его труднее компенсировать.

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В четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Франция Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Олаф Шольц Война России против Украины

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