Вторжение России. Путина не интересует смена власти в Украине, у него другие цели — президент Финляндии 15 марта, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Саули Ниинисте (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Путин не преследует цель смены украинского правительства.

Об этом сообщает CNN.

«У Путина свой список, мы все его хорошо знаем, но мне кажется, смена правительства Украины уже не присутствует в этом списке. Когда я спросил его об этом, то получил ответ, что такой цели никогда не было», — сказал он.

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По его словам, Путин хочет добиться признания оккупированного Крыма частью России, расширения границ ОРДЛО на всю территорию Донецкой и Луганской областей и нейтралитета Украины.

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