«Делает ситуацию критической». Сложно представить, как Путин примет свое поражение в войне против Украины — президент Финляндии 26 сентября, 10:28 Саули Ниинистё (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что ему сложно представить как российский диктатор Владимир Путин примет свое поражение в войне против Украины.

«Он поставил все на кон, и он боец. Поэтому очень трудно представить, как он смирится с каким-либо поражением. Это, безусловно, делает ситуацию очень критической», — сказал он в интервью CNN.

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По его словам, Путина с 2014 года «раздражает ситуация в Украине».

«Сейчас раздражение усилилось. Он решил разрешить ситуацию так или иначе», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, изменилось ли поведение Путина с начала года, Ниинистё заявил, что ситуация в Финляндии стабильна и что нет никаких признаков того, что Путин может предпринять какие-либо серьезные шаги против Европы или Финляндии.

Однако, по его словам, Путин за последний год превратился из расчетливого и осторожного в агрессивного.

«Говоря покерными терминами: он пошел ва-банк», — сказал президент.

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