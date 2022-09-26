«Делает ситуацию критической». Сложно представить, как Путин примет свое поражение в войне против Украины — президент Финляндии

26 сентября, 10:28
Поделиться:
Саули Ниинистё (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Саули Ниинистё (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что ему сложно представить как российский диктатор Владимир Путин примет свое поражение в войне против Украины.

«Он поставил все на кон, и он боец. Поэтому очень трудно представить, как он смирится с каким-либо поражением. Это, безусловно, делает ситуацию очень критической», — сказал он в интервью CNN.

Видео дня

По его словам, Путина с 2014 года «раздражает ситуация в Украине».

«Сейчас раздражение усилилось. Он решил разрешить ситуацию так или иначе», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, изменилось ли поведение Путина с начала года, Ниинистё заявил, что ситуация в Финляндии стабильна и что нет никаких признаков того, что Путин может предпринять какие-либо серьезные шаги против Европы или Финляндии.

Читайте также:
К чему приведет истерика Путина. Несколько самых реалистичных версий дальнейшего хода войны и ситуации в мире

Однако, по его словам, Путин за последний год превратился из расчетливого и осторожного в агрессивного.

«Говоря покерными терминами: он пошел ва-банк», — сказал президент.

https://www.youtube.com/watch?v=5L5AgcM4zZY
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Владимир Путин Финляндия Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X