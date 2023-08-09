«За подрыв демократии». В ЕС начали подготовку к введению санкций против хунты Нигера — СМИ 9 августа, 21:00 Reuters сообщает, что ЕС готовится ввести санкции против хунты Нигера за «подрыв демократии» (Фото:REUTERS/Balima Boureima/File Photo)

Страны ЕС начали процедуру подготовки первых санкций против хунты Нигера, которая захватила власть в стране во время военного переворота в конце июля, сообщает Reuters в среду, 9 августа, со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Неназванный чиновник Евросоюза, который занимается вопросом санкций, и дипломат из ЕС сообщили, что Евросоюз начал обсуждать критерии ограничительных мер.

Анонимный чиновник сказал, что санкции будут включать формулировку о «подрыве демократии» в Нигере, а потому есть вероятность, что их согласуют в ближайшее время.

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«Следующим шагом будут санкции против отдельных членов хунты, которые будут считаться ответственными (за захват власти — ред.)», — сказал дипломат ЕС.

Медиа не уточняет, когда санкции будут одобрены, однако ожидается, что во время встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоится 31 августа в испанском городе Толедо, дипломаты обсудят ситуацию в Нигере. Также они рассмотрят порядок применения санкций.

Военный переворот в Нигере — что известно

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они выступили с заявлением, что свергли правительство Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля представители ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю президента Базума не уволят и не восстановят в его законной должности.

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Однако мятежники отказались выполнять эти условия. В ответ ECOWAS объявили о ведении санкций против хунты Нигера, запретив экономические и финансовые операции, импорт продовольствия и энергоносителей.

В пятницу, 4 августа, комиссар ECOWAS Абдель-Фатау Муса сообщил, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки уже «разработали план возможного военного вмешательства».

Издание Reuters добавляет, что хунте был выдвинут ультиматум — до воскресенья, 6 августа, вернуть власть законному президенту страны.

8 августа телеканал RFI сообщил, что западные страны Африки готовы направить в Нигер 25 тысяч военных.