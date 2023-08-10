Переворот в Нигере: африканские лидеры развернут резервные силы, хунта угрожает убить президента 10 августа, 21:20 Страны ECOWAS собрались на срочном саммите организации в Нигерии для обсуждения ситуации в Нигере (Фото:REUTERS/Thierry Gouegnon/File Photo)

В четверг, 10 августа, в столице Нигерии Абудже проходит экстренный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), на котором лидеры стран пытаются решить проблему с военной хунтой в Нигере.

Как сообщает Al Jazeera, саммит призван найти выход из ситуации с хунтой Нигера, которая не приняла условий ультиматума. По его условиям, мятежники должны были вернуть власть президенту Мохамеду Базуму до воскресенья, 6 августа.

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Однако путчисты не только проигнорировали ультиматум, но сообщили о назначении 21 министра в правительство и пригрозили, что в случае военной интервенции они убьют отстраненного главу государства.

Несмотря на такие резкие заявления, хунта Нигера хочет добиться ослабления санкций для возвращения поставок лекарств, продовольствия и электроэнергии.

Однако ECOWAS продолжает настаивать на восстановлении власти Базума и не исключает, что сценарий военного вторжения является реальным.

Al Jazeera пишет, что ситуация в этом регионе продолжает обостряться, поскольку ECOWAS, США и западные страны продолжают усиление давления на хунту Нигера, тогда как соседи этой страны — военные режимы Буркина-Фасо и Мали (которая находится в ECOWAS — ред) активно поддерживают военный переворот и его лидеров.

В четверг, 10 августа, председатель комиссии ECOWAS гамбийский дипломат Омар Турай сообщил, что организация постановила о развертывании резервных сил для восстановления «конституционного порядка» в Нигере.

Пока неизвестно, какие из стран ECOWAS согласятся отправить своих военных, и когда может произойти вероятная интервенция.

Военный переворот в Нигере — что известно

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они выступили с заявлением, что свергли правительство Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля представители ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю президента Базума не уволят и не восстановят в его законной должности.

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Однако мятежники отказались выполнять эти условия. В ответ ECOWAS объявили о ведении санкций против хунты Нигера, запретив экономические и финансовые операции, импорт продовольствия и энергоносителей.

В пятницу, 4 августа, комиссар ECOWAS Абдель-Фатау Муса сообщил, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки уже «разработали план возможного военного вмешательства».

Издание Reuters добавляет, что хунте был выдвинут ультиматум — до воскресенья, 6 августа, вернуть власть законному президенту страны.

8 августа телеканал RFI сообщил, что западные страны Африки готовы направить в Нигер 25 тысяч военных.