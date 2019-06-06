Нидерланды заблокировали присоединение Болгарии к Шенгену из-за коррупции Сегодня, 11:46 Цей матеріал також доступний українською Ministerie van Buitenlandse Zaken/Flickr Стеф Блок Ministerie van Buitenlandse Zaken/Flickr

Нидерланды блокируют присоединение Болгарии к Шенгенской зоне из-за проблем с коррупцией и махинациями с выдачей паспортов.

Позицию правительства Нидерландов озвучил глава МИД Стеф Блок во время визита в Софию.

«Мы слышали ваше желание присоединиться к Шенгену, но я надеюсь, что вы понимаете, что жители Нидерландов знают о большом количестве мигрантов, которые прибывают в нашу страну, мы должны убедиться, что пограничный контроль бескомпромиссен, прежде чем мы позволим Болгарии стать членом Шенгена», — цитирует Блока Euractiv.

Нидерланды серьезно восприняли череду скандалов с выявлением схем взяточничества при оформлении болгарских паспортов и рассматривают это как аргумент против присоединения Болгарии к Шенгену.

Коррупционная схема предусматривала продажу свидетельств о болгарском происхождении выходцам из других стран, что облегчало получение паспорта Болгарии.

В то же время Еврокомиссия официально поддерживает Болгарию на пути членства в Шенгенской зоне ЕС. В Брюсселе уверены, что Болгария соответствует техническим критериям для членства.

В Шенгенскую зону входят 26 европейских государств, основным преимуществом зоны является отмена пограничного контроля между ее членами.