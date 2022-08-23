Нидерланды выделят Украине дополнительную помощь более чем на 80 млн евро

23 августа, 06:32
Министры обороны Украины и Нидерландов (Фото:english.defensie.nl)

Министры обороны Украины и Нидерландов (Фото:english.defensie.nl)

Нидерланды выделят Украине дополнительный пакет помощи на сумму более 80 миллионов евро. Из них 10 миллионов евро будет выделено на проекты, направленные на обезвреживание мин и других боеприпасов.

Об этом сообщило Минобороны Нидерландов.

«Этот пакет помощи предоставляет 65 миллионов евро в виде помощи и инвестиций для Украины. Дополнительные 10 миллионов евро выделят на проекты, направленные на обезвреживание мин и других боеприпасов», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Нидерланды зарезервировали 1 млн евро для реконструкции ряда городов. В частности, Херсона, Одессы и Николаева. Еще 2,5 млн евро будет выделено Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ.

Также 2 млн евро поступят в Фонд ООН в поддержку жертв сексуального и гендерного насилия.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Нидерланды Финансовая помощь Война в Украине Война России против Украины

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