Нидерланды выделят Украине дополнительную помощь более чем на 80 млн евро
Министры обороны Украины и Нидерландов (Фото:english.defensie.nl)
Нидерланды выделят Украине дополнительный пакет помощи на сумму более 80 миллионов евро. Из них 10 миллионов евро будет выделено на проекты, направленные на обезвреживание мин и других боеприпасов.
Об этом сообщило Минобороны Нидерландов.
«Этот пакет помощи предоставляет 65 миллионов евро в виде помощи и инвестиций для Украины. Дополнительные 10 миллионов евро выделят на проекты, направленные на обезвреживание мин и других боеприпасов», — говорится в сообщении.
Кроме того, Нидерланды зарезервировали 1 млн евро для реконструкции ряда городов. В частности, Херсона, Одессы и Николаева. Еще 2,5 млн евро будет выделено Европейскому банку реконструкции и развития для предоставления экспертных знаний в области макроэкономических реформ.
Также 2 млн евро поступят в Фонд ООН в поддержку жертв сексуального и гендерного насилия.
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