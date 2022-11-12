Нидерланды выделят дополнительные 110 млн евро для помощи Украине зимой

12 ноября, 01:29
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Едва ли не половина систем энергоснабжения в Украине разрушена (Фото:twitter.com/LSchreinemacher)

Едва ли не половина систем энергоснабжения в Украине разрушена (Фото:twitter.com/LSchreinemacher)

Нидерланды выделят Украине дополнительные 110 миллионов евро для помощи в зимний период. Деньги пойдут на жилье для украинцев, ремонт систем водоснабжения, закупки газа, продуктов и электроэнергии.

Об этом сообщила министер внутренней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер.

«Украина готовится к тяжелой зиме. Половина систем энергоснабжения разрушена. Украинцы столкнутся с изнурительными условиями в ближайшие месяцы. Нидерланды предоставят дополнительные 110 млн евро (180 млн евро в целом) для помощи с энергоснабжением и жильем этой зимой», - сказала она.

Видео дня

https://twitter.com/LSchreinemacher/status/1591089465719926784?s=20&t=M3itTqna3oZD7oqoDyFjEQ

Часть средств будет направлена на поставку комплектующих для ремонта поврежденной энергосети Украины. Финансирование будет осуществляться через Всемирный и Европейский банк реконструкции и развития.

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Ранее президент Украины заявил, что российские оккупанты серьезно повредили около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Нидерланды Финансирование Война в Украине Война России против Украины

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