МИД Нидерландов: Украина не несет ответственности за катастрофу авиалайнера рейса MH17

Глава МИД Нидерландов Стефан Блок заявил, что Украина не несет ответственности за катастрофу самолета Малайзийских авиалиний Боинг-777 рейса MH17.

Об этом министр заявил во вторник, 5 июня, в письме депутатам парламента.

"Отчет нидерландского комитета по безопасности, результаты расследования JIT, информация из общедоступных источников…не дают оснований для каких-либо обвинений в адрес Украины...", - цитирует Блока издание Volkskrant.

По словам министра, помощь Украины в рамках расследования имеет большое значение для его скорейшего завершения.

Блок добавил, что "если новая информация, полученная в результате расследования, станет причиной того, что другие страны будут нести ответственность, правительство изучит это".

Письмо министра обусловлено позицией отдельных депутатов, которые считают, что на Украине лежит ответственность за незакрытое воздушное пространство в небе над Донбассом, что позволило российскому ЗРК Бук уничтожить малайзийский авиалайнер с 298 пассажирами на борту.

24 мая Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского Боинг-777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласится с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает.