Нидерланды вызвали российского посла для дачи объяснений после того, как 19 ноября дрон упал рядом с посольством страны в Киеве. В результате инцидента никто не пострадал, однако здание дипмиссии получило повреждения.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен, сообщает Укринформ.

По словам министра, он уже пообщался с сотрудниками посольства и заверил, что ситуация выясняется. Берендсен назвал падение боеприпаса рядом с дипломатическим учреждением абсолютно неприемлемым.

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Он также подчеркнул, что у Нидерландов нет сомнений относительно происхождения боеприпасов, падающих в Киеве, поскольку Россия ежедневно атакует украинскую столицу различными средствами поражения.

Обломки российского БПЛА упали на территорию посольства Бразилии в Киеве, сообщил глава МИД Андрей Сибига. Дипломатическое представительство расположено в Подольском районе. Сибига уточнил, что никто не пострадал. Это уже третье иностранное посольство, пострадавшее в результате российских атак.

Также пострадало посольство Австрии — обломок российского БПЛА упал возле Владимирского собора и здания диппредставительства.

Посольство Нидерландов находится в Подольском районе — там в результате атак РФ начался пожар в трехэтажном жилом доме и гараже, пострадал один человек. По другому адресу загорелось трехэтажное нежилое здание. Еще по одному адресу россияне атаковали здание пожарно-спасательного подразделения. Также возник пожар в шестиэтажном жилом доме; фасад частично разрушен, во время тушения сотрудники ГСЧС спасли двух человек. Пострадали три человека.

С утра 19 ноября Россия атакует Киев реактивными БПЛА. Ранее в ГСЧС сообщили, что в Подольском районе горел трехэтажный жилой дом (пожар локализовали), а в Голосеевском повреждены фасад и остекление здания пожарной части. В Деснянском районе горела кровля трехэтажного здания; возгорание ликвидировали.

Кроме того, обломки упали также возле Владимирского собора. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в здании повреждены окна.