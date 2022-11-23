Захватили самовольно. Суд Нидерландов разрешил сквотерам жить в доме подсанкционного российского олигарха 23 ноября, 00:27 Нидерланды (Фото:katapal/pexels)

Суд Нидерландов принял сторону сквотеров, захвативших виллу подсанкционного российского олигарха. Такое решение суда может создать «неприятный прецедент» для состоятельных россиян.

Об этом сообщает The Guardian.



Российским олигархом, иск которого не удовлетворил суд Амстердама, оказался соучредителем крупнейшей в России поисковой системы Яндекс Аркадий Волож. Он купил упомянутый дом за 3 млн фунтов стерлингов в 2019 году, став одним из десятков богатых россиян, которые инвестировали в недвижимость в столице Нидерландов.

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Однако с октября особняк, в котором продолжался масштабный ремонт, был захвачен группой сквотеров — людьми, совершающими акт самовольного заселения незанятого или заброшенного помещения, но не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами. Они обнародовали заявление, в котором говорится, что они сделали это в знак протеста против связей владельца дома с Кремлем, а также в результате масштабного жилищного кризиса в Амстердаме.

«Я была убеждена, что мы правы, но и была несколько удивлена, увидев, что судья согласился с нашими аргументами. Эти санкции новые, поэтому таких случаев у нас было немного», — рассказала Хелен овер де Линден, голландский адвокат, представлявшая интересы сквотеров.

Она отметила, что традиционно в Нидерландах достаточно строгие права собственности, предпочитающие владельцы, а это означает, что нынешнее решение может создать важный прецедент.