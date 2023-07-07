Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа 7 июля, 09:56 В Нидерландах Палата представителей признала Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа (Фото:E. van M./www.flickr.com)

Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter в пятницу, 7 июля.

«Приветствую признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами — это ключевая предпосылка справедливости и недопущения повторения таких страшных преступлений», — говорится в сообщении.

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Зеленский заявил, что он благодарен Нидерландам за сильную и комплексную поддержку Украины в борьбе за будущее Украины и всего свободного мира.

28 июня парламент Хорватии признал Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

