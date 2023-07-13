Нидерланды присоединятся к гарантиям безопасности G7 для Украины 13 июля, 12:43 Флаг Нидерландов (Фото:Marjonhorn / Pixabay)

Нидерланды присоединятся к гарантиям безопасности, предложенным странами G7. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра в Twitter.

«Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные гарантии безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами», — говорится в заявлении министра.

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Лидеры стран G7 объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины в среду, 12 июля.

Текст декларации о поддержке Украины опубликован на сайте британского правительства.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида во время брифинга заявил, что к декларации впоследствии сможет присоединиться любая страна.

Декларация G7 о поддержке Украины: главное

В тексте документа сказано, что лидеры Большой семерки подтвердили приверженность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в рамках ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать Украину в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами по безопасности для:

усиление ВСУ ( поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами и т. п. );

поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами ); укрепление экономической стабильности Украины ( энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания);

энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания); техническая и финансовая поддержка, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.

Лидеры G7 обязались в случае возможного нападения России в будущем немедленно начать консультации с Украиной и обеспечить ей быструю и постоянную помощь. Они также пообещали дальше привлекать Россию к ответственности, в частности путем введения новых санкций, экспортного контроля и наказания виновных в военных преступлениях и других зверствах.

Лидеры Большой семерки также поддержали необходимость создать международный механизм для возмещения ущерба от российской агрессии.

Украина взамен обязалась:

повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров;

продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, продвигать оборонные реформы, укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ, повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности.

К декларации в любое время могут присоединиться другие страны.

Ранее президент Владимир Зеленский, который принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля, заявил, что гарантии стран G7 могут стать «зонтиком безопасности» для Украины.