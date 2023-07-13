Нидерланды присоединятся к гарантиям безопасности G7 для Украины
Флаг Нидерландов (Фото:Marjonhorn / Pixabay)
Нидерланды присоединятся к гарантиям безопасности, предложенным странами G7. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра в Twitter.
«Я приветствую декларацию G7 о поддержке Украины, включая объявленные гарантии безопасности. Нидерланды присоединятся к этой инициативе и будут способствовать этим механизмам безопасности для Украины в тесной координации с международными партнерами», — говорится в заявлении министра.
Лидеры стран G7 объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины в среду, 12 июля.
Текст декларации о поддержке Украины опубликован на сайте британского правительства.
Премьер-министр Японии Фумио Кишида во время брифинга заявил, что к декларации впоследствии сможет присоединиться любая страна.
Декларация G7 о поддержке Украины: главное
В тексте документа сказано, что лидеры Большой семерки подтвердили приверженность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине в рамках ее международно признанных границ и подчеркнули, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона. Они пообещали поддерживать Украину в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.
Каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними обязательствами по безопасности для:
- усиление ВСУ (поставки современной военной техники, повышение оперативной совместимости с партнерами, подготовка и обучение военнослужащих, обмен разведданными, помощь в борьбе с гибридными угрозами
и т. п.);
- укрепление экономической стабильности Украины (энергетическая безопасность, восстановление Украины, условия для ее экономического процветания);
- техническая и финансовая поддержка, в частности для того, чтобы Украина продолжала реформы.
Лидеры G7 обязались в случае возможного нападения России в будущем немедленно начать консультации с Украиной и обеспечить ей быструю и постоянную помощь. Они также пообещали дальше привлекать Россию к ответственности, в частности путем введения новых санкций, экспортного контроля и наказания виновных в военных преступлениях и других зверствах.
Лидеры Большой семерки также поддержали необходимость создать международный механизм для возмещения ущерба от российской агрессии.
Украина взамен обязалась:
- повысить прозрачность и подотчетность в отношении помощи партнеров;
- продолжать антикоррупционную, правоохранительную, судебную реформы, реформу корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления, продвигать оборонные реформы, укреплять демократический гражданский контроль над ВСУ, повышать прозрачность в оборонных учреждениях и промышленности.
К декларации в любое время могут присоединиться другие страны.
Ранее президент Владимир Зеленский, который принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля, заявил, что гарантии стран G7 могут стать «зонтиком безопасности» для Украины.