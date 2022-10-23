Готовят шестой пакет военной помощи. Нидерланды предоставят Украине €500 миллионов 23 октября, 19:09 Украина получит от Нидерландов еще 500 млн евро на военное оборудование (Фото:Министерство обороны Нидерландов)

Нидерланды готовят шестой пакет помощи Украине через Европейский фонд мира, дополнительные 500 млн евро будут предоставлены страной на военное оборудование для поддержки Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

По словам министра Кайс Оллонгрен, украинские военные показывают значительный прогресс и отметила необходимость продолжать поддержку Сил обороны Украины.

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«Снабжение оружия и боеприпасов оправдывает себя, так же как обучение украинских военных, чтобы они могли оптимально использовать и поддерживать свое оружие. Мы видим, что Украина выиграет от всего этого прогресс в военной сфере», — подчеркнула она.

Отмечается, что военная миссия ЕС сосредоточена на подготовке украинских военных в Польше и Германии.

Ранее стало известно, что на фоне массированных ракетных ударов РФ Нидерланды намерены передать Украине ракеты ПВО и ПРО на 15 млн евро.

Страна также рассматривает возможность передачи оборудования, которое понадобится украинской армии зимой.