Нидерланды предложили ввести новый режим санкций ЕС за нарушение прав человека

Новые санкции должны дополнить уголовное право, а также уже существующие "географические и тематические" санкции

Нидерланды предлагают новый режим санкций ЕС против тех, кто нарушает права человека в мире.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок на встрече представителей стран ЕС в Гааге, сообщает официальный правительственный портал Нидерландов.

"Глобальный режим (режим общеевропейских глобальных санкций в сфере прав человека) позволит нам бороться с нарушениями прав человека во всем мире даже в сложных, политически чувствительных ситуациях", - сказал Блок.

По его словам, эти новые санкции должны дополнить уголовное право, а также уже существующие "географические и тематические" санкции.

Министр признает, что санкции только по географическому признаку на практике являются "слишком тупым инструментом" и могут быть слишком политическими или такими, которые не всегда можно применить.

"Силовики, которые рекрутируют детей восьмилетнего возраста. Государственные чиновники, которые злоупотребляют своими должностями, чтобы насиловать женщин. Тюремные надзиратели, которые систематически пытают представителей ЛГБТ или нацменьшинств. Мы в ЕС можем заверить, что эти преступники будут наказаны за свои действия. Чтобы они больше не могли свободно путешествовать по территории ЕС, наслаждаясь беззаботным шопингом в Будапеште, Риме или Амстердаме", - заявил Блок на встрече.

По словам министра иностранных дел Нидерландов, нынешнее обсуждение - только начало создания общеевропейского механизма санкций в отношении нарушений прав человека, и подробнее на эту тему будут дискутировать уже в Брюсселе в декабре этого года.

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