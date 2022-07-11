«Призываю всех коллег в Европе». Нидерланды будут поставлять Украине тяжелое вооружение — премьер

11 июля, 18:09
Владимир Зеленский и Марк Рютте в Киеве 11 июля 2022 года (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский и Марк Рютте в Киеве 11 июля 2022 года (Фото:Офис президента)

Нидерланды будут поставлять Украине тяжелое вооружение. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 11 июля.

«Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам надо поддерживать Украину сложным современным типом вооружения. Я призываю всех своих коллег в Европе и других уголках мира, чтобы они помогали Украине тяжелым вооружением. Наша страна будет предоставлять тяжелое вооружение, панцирники и самоходные гаубицы», — сказал Рютте.

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Он подчеркнул, что Нидерланды будут поддерживать Украину любыми возможными способами и сейчас, и в будущем, призвал продолжать давление на Россию и сделать так, чтобы виновные в военных преступлениях на украинской территории понесли наказание.

"…Путинское войско оставило свои ужасные следы, руину, смерть, и я очень поражен тем, что сегодня увидел, хотя не мог даже себе представить, какого масштаба были страдания, когда там находились оккупанты", — добавил Рютте.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 11 июля посетил Бучу, Ирпень и Бородянку Киевской области и увидел следы зверств, которые совершали там российские оккупанты.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Нидерланды Военная помощь Марк Рютте Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины

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