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Нидерланды получили от США истребитель F-35

Вчера, 23:31
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ЕРА

Истребитель F-35

Торжественная церемония доставки третьего истребителя F-35, предназначенного для ВВС Нидерландов, состоялась в США на предприятии компании Lockheed Martin в Форт-Верт, сообщает Star-Telegram.

"Lockheed Martin доставила свой первый боевой истребитель F-35 Нидерландам, во время одной из торжественных церемоний, которая когда-либо проводилась на заводе компании в городе Форт-Верт", - говорится в сообщении.

Lockheed Martin - американская компания, специализация которой  авиастроение, авиакосмическая техника, судостроение.

Напомним, что Нидерланды заказали у США 37 истребителей F-35, которые будут постоянно базироваться в городе Леуварден с 2019 года и на авиабазе Волькель с 2021-го.

Теги:   Нидерланды США

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