Нидерланды получили от США истребитель F-35 Вчера, 23:31 209 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Истребитель F-35 ЕРА

Торжественная церемония доставки третьего истребителя F-35, предназначенного для ВВС Нидерландов, состоялась в США на предприятии компании Lockheed Martin в Форт-Верт, сообщает Star-Telegram.

"Lockheed Martin доставила свой первый боевой истребитель F-35 Нидерландам, во время одной из торжественных церемоний, которая когда-либо проводилась на заводе компании в городе Форт-Верт", - говорится в сообщении.

Lockheed Martin - американская компания, специализация которой авиастроение, авиакосмическая техника, судостроение.

Напомним, что Нидерланды заказали у США 37 истребителей F-35, которые будут постоянно базироваться в городе Леуварден с 2019 года и на авиабазе Волькель с 2021-го.