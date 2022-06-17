«Ради единства». Нидерланды поддерживают кандидатство Украины в члены ЕС, хотя раньше коллебались

17 июня, 20:06
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Флаг Нидерландов (Фото:misign / pixabay)

Флаг Нидерландов (Фото:misign / pixabay)

Правительство Нидерландов поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, до этого страна колебалась и ждала рекомендации Европейской комиссии.

Об этом после заседания Совета министров 17 июня заявил министр иностранных дел Вопке Гукстра, сообщает RTL.

«Как кабинет мы сказали: мы считаем это (решение о предоставлении Украине статуса кандидата — ред.) сбалансированным, мы думаем, что это разумно. Так что давайте примем это ради единства в Европе. Нидерланды положительно относятся к этому», — заявил глава нидерландского МИД.

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Премьер-министр Рютте назвал рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС «умным компромиссом».

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов.

https://www.youtube.com/watch?v=fAcfICJE-MA

9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что Дания считает, что Украина недостаточно отвечает критериям, связанным со «стабильностью институтов, обеспечивающих демократию, верховенство права и защиту меньшинств». Также речь шла о Нидерландах, однако позже страна изменила свою позицию по этому вопросу.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Евросоюз Нидерланды Украина-ЕС

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