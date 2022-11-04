Нидерланды объявили о новом пакете помощи Украине 4 ноября, 20:07 Флаг Нидерландов (Фото:Marjonhorn / pixabay)

В пятницу, 4 ноября, Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли танки.

Об этом сообщает министерство обороны Нидерландов.

Общая стоимость пакета составляет 120 млн евро.

«Нидерланды еще раз поставляют Украине тяжелую военную технику», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, 45 млн. евро предназначаются для танков Т-72. Вместе с США Нидерланды поставляют из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков.

«Ожидается, что Украина получит часть танков уже в следующем месяце. Эти поставки подчеркивают постоянную поддержку Нидерландами и их союзниками самообороны Украины», — заявил министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Министр добавил, что новый пакет военной помощи — важный сигнал для России. По его словам, союзники продолжают объединять усилия по поддержке украинских вооруженных сил в борьбе с агрессивной войной России.

4 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в декабре Украина получит первые 26 восстановленных и модернизированных танков благодаря решению Нидерландов, США и Чехии.