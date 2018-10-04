Нидерланды обвинили Россию в попытке похитить материалы о крушении МН17

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинг-777 рейса MH17 на Донбассе.

В оборонном ведомстве отметили, что ГРУ России пыталось получить данные о катастрофе путем кибератаки.

"Мы знали о заинтересованности российских разведывательных служб в материалах этого расследования и приняли соответствующие меры", - цитирует министра АР.

Кроме того, спецслужбы Нидерландов предотвратили хакерскую атаку России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

В апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ, при себе россияне имели дипломатические паспорта. Кибер-операция России была нацелена на ОЗХО, которая расследует химическую атаку против бывшего агента Сергея Скрипаля в Великобритании и предполагаемые химические атаки в Сирии.

24 мая 2018 года Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского Боинга-777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласится с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает.

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Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.