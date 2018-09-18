Нидерланды доверяют выводам международного следствия относительно вины России в уничтожении МН17

Правительство Нидерландов, комментируя заявление Минобороны РФ об "украинском следе" в уничтожении малайзийского лайнера Боинг-777 на Донбассе, подчеркнуло, что доверяет выводам международного следствия JIT относительно вины России.

Правительство Нидерландов заявило, что "обратило внимание на публикации в связи с пресс-конференцией Министерства обороны России".

"Нидерланды доверяют выводам международного следствия JIT, которое пользуется широкой поддержкой со стороны международного сообщества. Правительство привержено полному сотрудничеству с уголовным расследованием всех заинтересованных стран, как это отражено в резолюции 2166 Совета Безопасности ООН" ,- сказано в ответе правительства на запрос RFE/RL.

17 сентября Россия обнародовала очередной фейк, согласно которому ракета Бука, который сбил МН17, якобы принадлежала Украине, а международное расследование было "фальшивкой". В Минобороны РФ утверждают, что узнали об этом "на основании бортового номера ракеты".

Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании уже назвали фейком заявления России о причастности Украины к уничтожению МН17 и очередным примером российской дезинформации.

Основатель международной экспертно-журналистской группы Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что выводы Министерства обороны России относительно катастрофы пассажирского Boeing рейса MH17 абсурдны.

24 мая 2018 года Международная следственная группа в Нидерландах заявила, что малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком был сбит ракетой российского ЗРК Бук. Следователям удалось выяснить, что Бук принадлежал 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Австралия и Нидерланды официально возложили на Россию ответственность за уничтожение малайзийского Боинга-777 и не исключили обращения в суд. В свою очередь, НАТО и ЕС призвали Москву согласится с фактами и взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17.

Россия же выводы международного следствия отвергает.

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Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.