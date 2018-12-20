Игорь Семиволос
На кого Трамп оставляет Сирию
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
Андрей Смирнов
Путин наврал с три короба
Александр Лиев
Оккупированный Крым. Итоги пятого турсезона

Нидерланды допустили подачу иска против России в международный суд из-за крушения MH17

Сегодня, 20:18
1309
Цей матеріал також доступний українською

Россия не признает ответственность за крушение MH17

Нидерланды рассматривают возможность подачи в международный суд иска против России в рамках дела о крушении пассажирского лайнера MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил в письме парламенту, передает The New York Times.

По словам главы МИД Нидерландов, Россия проигнорировала официальные запросы начать переговоры о признании ответственности за гибель 298 людей и выплате компенсаций семьям погибших. В связи с этим, как отметил Стеф Блок, правительство Нидерландов рассматривает "возможные последующие шаги", включая "передачу вопроса в международный суд или организацию".

Неудачный фейк. Как мир отреагировал на попытку России откреститься от трагедии рейса MH17

В письме, направленном в парламент Нидерландов в четверг утром, Стеф Блок заявил, что Нидерланды и Австралия "несколько раз по дипломатическим каналам просили Россию принять участие в официальных переговорах по этому вопросу с целью установления истины и справедливости".

Блок подчеркнул, что правительство Нидерландов остается открытым для диалога, если Кремль захочет сесть за стол переговоров.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Теги:   Суд MH17 Нидерланды Россия

Спецтема   Расследование крушения Боинга MH17 над Донбассом

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 20:18

article_img
Нидерланды допустили подачу иска против России в международный суд из-за крушения MH17

Последние новости

Экономика

Сегодня, 21:24

Из-за невыполнения плана приватизации бюджет дофинансируют за счет займа в более чем 18 млрд гривен
События

Сегодня, 21:18

Полиция задержала заключенного, который сбежал из Херсонской колонии
Страны

Сегодня, 21:05

Латвия обнародовала архивы КГБ

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Белый дом в огне
6849
Олег Панфилов - фото
Олег Панфилов
Американская мечта. В Грузии разразился скандал
6462
Евген Глибовицкий - фото
Евген Глибовицкий
Четыре последствия того, что произошло в украинском православии
5995
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
12255
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
11105
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
8815
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29073
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25176
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20765

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться