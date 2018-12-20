Нидерланды допустили подачу иска против России в международный суд из-за крушения MH17 Сегодня, 20:18 1309 Цей матеріал також доступний українською Россия не признает ответственность за крушение MH17

Нидерланды рассматривают возможность подачи в международный суд иска против России в рамках дела о крушении пассажирского лайнера MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил в письме парламенту, передает The New York Times.

По словам главы МИД Нидерландов, Россия проигнорировала официальные запросы начать переговоры о признании ответственности за гибель 298 людей и выплате компенсаций семьям погибших. В связи с этим, как отметил Стеф Блок, правительство Нидерландов рассматривает "возможные последующие шаги", включая "передачу вопроса в международный суд или организацию".

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В письме, направленном в парламент Нидерландов в четверг утром, Стеф Блок заявил, что Нидерланды и Австралия "несколько раз по дипломатическим каналам просили Россию принять участие в официальных переговорах по этому вопросу с целью установления истины и справедливости".

Блок подчеркнул, что правительство Нидерландов остается открытым для диалога, если Кремль захочет сесть за стол переговоров.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.