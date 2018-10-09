09 октября 2018, вторник

Нидерланды дали МИД РФ четкий сигнал о необходимости прекращения кибератак

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Посол Нидерландов в России Регина Вероника Мария Джонс-Бос

Посол Нидерландов в России Регина Вероника Мария Джонс-Бос

Нидерланды дали МИД России отчетливый сигнал о необходимости прекращения кибератак.

Как передает DW, об этом заявила посол Нидерландов в России Регина Вероника Мария Джонс-Бос.

По словам посла, во время встречи в МИД РФ она объяснила, что Нидерланды несут ответственность "за международные организации на своей территории" и не намерены допускать на них кибератаки.

Ранее в этот же день Россия обвинила Нидерланды в распространении дезинформации и вызвала голландского посла в МИД.

Напомним, в апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ.

По данным голландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе. 

В свою очередь Британия обвинила Россию в причастности офицеров ГРУ к кибератакам по всему миру

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове