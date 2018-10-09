Нидерланды дали МИД РФ четкий сигнал о необходимости прекращения кибератак

Нидерланды дали МИД России отчетливый сигнал о необходимости прекращения кибератак.

Как передает DW, об этом заявила посол Нидерландов в России Регина Вероника Мария Джонс-Бос.

По словам посла, во время встречи в МИД РФ она объяснила, что Нидерланды несут ответственность "за международные организации на своей территории" и не намерены допускать на них кибератаки.

Ранее в этот же день Россия обвинила Нидерланды в распространении дезинформации и вызвала голландского посла в МИД.

Напомним, в апреле Нидерланды выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке хакерской атаки, нидерландские спецслужбы считают, что они были сотрудниками ГРУ.

По данным голландских спецслужб, сотрудники российской разведки пытались украсть материалы расследования катастрофы Боинга MH17 на Донбассе.

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В свою очередь Британия обвинила Россию в причастности офицеров ГРУ к кибератакам по всему миру