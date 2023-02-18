РФ пытается шпионить. Нидерланды выслали нескольких российских дипломатов

18 февраля, 21:28
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Флаг Нидерландов (Фото:Marjonhorn / Pixabay)

Флаг Нидерландов (Фото:Marjonhorn / Pixabay)

Правительство Нидерландов заявило, что нескольким российским дипломатам придется покинуть страну, обвинив Москву в попытках послать шпионов.

Об этом пишет Associated Press.

"Несмотря на многочисленные попытки Нидерландов найти решение, Россия продолжает пытаться ввести офицеров разведки в Нидерланды под дипломатическим прикрытием. Мы не можем и не позволим этого”, – заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра.

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У высланных россиян есть две недели, чтобы покинуть Нидерланды.

Также Хукстра добавил, что РФ отказывается предоставить визы нидерландским дипломатам для работы в посольстве в Москве и консульстве в Санкт-Петербурге. Последнее закроется с понедельника, 20 февраля.

Однако министр считает, что посольства должны быть открыты как канал связи "даже сейчас, когда отношения с Россией сложнее, чем когда-либо".

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В конце марта 2022 года Нидерланды объявили о высылке 17 российских дипломатов. Спецслужбы и военная разведка страны заподозрили их в шпионаже в пользу РФ.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Россия Нидерланды Шпионаж Дипломатия Вопке Хукстра

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