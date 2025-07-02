Из-за начатой Кремлем войны Россия попала под санкции и оказалась в международной изоляции, а также потеряла много денег и бронетехники, отметил Павел Казарин (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Журналист и военнослужащий Павел Казарин в интервью Radio NV заявил, что до начала войны против Украины Россия была в лучшем состоянии, чем будет при любом сценарии ее окончания.

В эфире Radio NV Казарин отметил, что для страны, которая начинает войну, победой надо считать ситуацию, когда после окончания боевых действий ты в лучшем положении, чем до начала.

Реклама

«Вот для страны, которая начинает войну, эта формула оценки, работает. И если мы посмотрим на Российскую Федерацию, то да, она до войны была в лучшем состоянии, чем она будет при любом сценарии окончания войны. Потому что санкции, потому что изоляция, потому что потеря денег, потому что она просто исчерпала свои советские запасы танков и боевых бронированных машин», — заявил журналист и военный.

В то же время, он отметил, что для страны, которая стала жертвой нападения, такой сценарий не работает.

«Для страны, которая стала жертвой нападения, работает другой сценарий оценки войны и результатов войны. Смогла ли страна, которая на вас напала, достичь тех результатов, которые она перед собой ставила? Мы сейчас можем посмотреть на нашу страну, на субъектность нашей страны и оценить, смогла ли Российская Федерация достичь той цели, которую она перед собой ставила. Мы, конечно, скажем, что нет, не смогла, потому что Россия жаждала нашего упадка, жаждала нашей капитуляции, жаждала того, что мы превратимся в одно большое „ДНР“. Мы не превратились», — сказал Казарин.

28 июня сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин заявил о намерениях сократить военные расходы на фоне экономического спада и предупреждений о возможной рецессии.

По словам Путина, финансирование оборонного сектора планируется ввести «в следующем году» или в течение ближайших трех лет, хотя конкретный срок он не назвал.

Его заявление прозвучало после слов министра экономического развития России Максима Решетникова, который на прошлой неделе признал, что российская экономика «на грани рецессии». О постепенном исчерпании ресурсов также предупредила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

