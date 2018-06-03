Ни один президент США не нарушал законы так, как Трамп – известный журналист

До Трампа никто из лидеров США не вмешивался в работу ФБР так открыто, считает Энн Эплбаум

Президент США Дональд Трамп "гораздо чаще и эффективнее" своих предшественников подрывает этические нормы, правила и принципы, на которых стоит американская демократия, а также нарушает законодательство страны, полагает британско-американская журналистка Энн Эпплбаум, лауреат Пулитцеровской премии и профессор Лондонской школы экономики.

В интервью журналу Новое Время она назвала Трампа "настоящей проблемой" для американских медиа.

По ее словам, для того чтобы демократия существовала, очень важна устоявшаяся система правил - "не обязательно законов, но принципов, которые все признают".

"Например, президент не вмешивается в работу ФБР. В США никогда ранее президент не направлял расследования ФБР против своих политических врагов, как это сейчас происходит при Трампе, - сравнивает Эпплбаум. - Но Трамп нагло нарушает законодательство. Он первый президент, который продолжил управлять частными компаниями из президентского офиса, такого не было до сих пор".

Знаменитый публицист напомнила, что некоторые из этих компаний "ведут дела за рубежом и могут создавать конфликт интересов в американской международной политике".

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №20 от 31 мая 2018 года.