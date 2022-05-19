Суверенная и независимая Украина будет существовать дольше Путина — Блинкен

19 мая, 19:54
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Michele Tantussi/Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что суверенная и независимая Украина будет существовать намного дольше, чем будет жить российский диктатор Владимир Путин.

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«Они не только удерживают свои земли, они оттесняют россиян назад. Они выиграли битву за Киев. Сейчас происходят напряженные бои на востоке и юге Украины», — сказал Блинкен в интервью телеканалу СВS.

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Он подчеркнул, что войска РФ значительно разрушили отдельные регионы Украины, напомнив о Буче. Также Блинкен добавил, что Путин хотел забрать суверенитет Украины, поскольку, по его мнению, Украина не является независимым государством.

«Суверенная, независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин», — подчеркнул Блинкен.

https://twitter.com/colbertlateshow/status/1527139782144434178

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине, но все еще не отказывается от них.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Владимир Путин Война в Украине Энтони Блинкен

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