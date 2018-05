Незаконный "гумконвой" РФ вероятно был произведен для "пополнения запасов войск" - Госдеп

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала незаконной поставку так называемого "гумконвоя" из России на оккупированные территории Донбасса, произведенную ранее на этой неделе МЧС РФ.

"В понедельник Россия отправила очередную незаконную, не прошедшую проверку колонну через границу с Восточной Украиной", - написала Нойерт в своем Twitter.

Она добавила, что отправка груза на Донбасс "скорее всего, была произведена для пополнения запасов cвоих (российских) войск" в регионе.

#Russia sent another illegal, uninspected convoy across the border into eastern #Ukraine on Monday, likely to resupply its forces. Despite Russia’s ongoing violation of Ukraine’s territorial integrity, #ResilientUkraine is becoming stronger and more prosperous.