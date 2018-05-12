Незаконный "гумконвой" РФ вероятно был произведен для "пополнения запасов войск" - Госдеп

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Отправка Россией груза на Донбасс

Отправка Россией груза на Донбасс "скорее всего, была произведена для пополнения запасов cвоих войск"

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала незаконной поставку так называемого "гумконвоя" из России на оккупированные территории Донбасса, произведенную ранее на этой неделе МЧС РФ.

"В понедельник Россия отправила очередную незаконную, не прошедшую проверку колонну через границу с Восточной Украиной", - написала Нойерт в своем Twitter.

Она добавила, что отправка груза на Донбасс "скорее всего, была произведена для пополнения запасов cвоих (российских) войск" в регионе. 

Также представитель Госдепа обвинила Россию в "разжигании насилия" на Донбассе и призвала Москву "прекратить попытки дестабилизировать Украину".

"Россия подпитывает насилие; она вооружает, ведет и борется наряду с антиправительственными боевиками. Россия должна осуществить Минск и положить конец усилиям по дестабилизации Украины", - написала Нойерт.

Напомним, в начале мая Россия отправила на оккупированные территории Донбасса 76-й так называемый "гумконвой". Предыдущий "гумконвой" был отправлен на Донбасс 29 марта.

Россия отправляет "гумконвои" на территорию, контролируемую боевиками, с августа 2014 года.

Украинские пограничники и представители международных организаций не имеют доступа к их проверке, они могут осматривать грузовики только визуально. Неоднократно фиксировались случаи, когда машины, в которых якобы должна быть помощь для жителей Донбасса, были полупустыми.

Кроме того, по данным украинской разведки, Россия использует грузовика "гумконвоев" для вывоза тел российских военнослужащих из Донбасса.

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