«Альтернативы НАТО нет». Аналитик о месте Украины в новой концепции Альянса и стратегичности членства в организации 20 июня, 23:23 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Для Украины фактически нет альтернативы членству в НАТО, поэтому стоит исключительно развивать эти усилия и работать в данном направлении, рассказал Радио НВ Сергей Джердж, глава Общественной Лиги Украина-НАТО.

«Собственно, действительно, российско-украинская война началась в 2014 году, аннексия территории. И важно было, чтобы НАТО, если бы адекватно, с первых дней оценивало эту агрессию, а не искало особых способов примирения, понимания, что в принципе привело только к обострению. Потому что Россия чувствует свою безнаказанность. И если мы сравним эту стратегию, которую планируют принять на Мадридском саммите НАТО, в этом месяце фактически, то совсем иначе идет оценка России, ее роли по сравнению с предыдущей стратегией», — сказал эксперт.

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По его словам, с 2010 года НАТО формулировало эпитеты в отношении России как партнера, несмотря на то, что Россия в 2008 году вела войну в Грузии, и оккупировала часть территории этой страны. Однако в НАТО надеялись вести диалог, развивать отношения. Но 2014 год все же поставил точку на таких нормальных политических отношениях НАТО и России. Поэтому, продолжает аналитик, НАТО в этой стратегической концепции оценивает, как известно из проектов, Россию, как врага, захватчика, дестабилизатора, страну, спонсирующую терроризм, несущую угрозу европейской безопасности.

Также эксперт отметил общую тенденцию к пацифизму в Альянсе в течение последних десятилетий.

«Была стратегия и рекомендация, что два процента ВВП каждой страны тратились на оборонные нужды. И, в принципе, немногие придерживались этого, особенно в последние десятилетия, потому что никто не ожидал войны. Украина отдала свое ядерное оружие. То есть общая тенденция была к усилению роли международных институтов, международных законов. Однако Россия все это перечеркнула. Фактически, в последние десятилетия в основном страны, до российско-украинской войны, особенно европейские, сокращали расходы на вооружение. В мире расходы на вооружение росли только в трех странах: в Индии, Китае и Российской Федерации. Однако сегодня, конечно, мы понимая, анализируя войну фактически не только страны-члены НАТО увеличивают расходы на вооружение. А и глобально, по всему миру страны увеличивают расходы на оборону, и это означает глобально, в принципе, ужас», — сказал Джердж.

«Сокращаются расходы на культуру, сокращаются расходы на здравоохранение, на гуманитарные проблемы, а идет закупка новых вооружений, разработка новых вооружений. Это тот маховик гонки вооружений, запущенный Российской Федерацией сегодня в мире. Поэтому здесь важный момент, я хотел бы отметить, что если в эти стратегические концепции НАТО, которые формируются на 10 лет, на десятилетия вперед, сформулирована роль России как дестабилизатора безопасности, то соответственно все другие документы, которые будут в НАТО создаваться, разные планы, разные программы — они будут учитывать эту стратегическую концепцию, и будут опираться на эту оценку России, которая есть сегодня, которую НАТО предоставляет ей», — сказал он.

Глава лиги Украина-НАТО считает, что в новой концепции Альянса будет отдельное место для нашего государства.

«Были разные варианты проектов с этой концепцией. В одном из них, я знаю, что до десяти раз упоминается Украина в разных контекстах, и основная линия это, конечно, поддержка суверенитета, территориальной целостности Украины, поддержка украинской армии, усиление Вооруженных сил Украины и перспектива членства Украины в НАТО. <...> [О возможности перспективы членства] дело в том, что это было на саммите НАТО в 2008 году в Бухаресте и фактически, почти каждый раз, НАТО подтверждает эту линию. Но мы это знаем и из документов НАТО, с 1949 года Североатлантический договор, там есть 11 пункт, указывающий, что каждая европейская страна, стремящаяся быть в этом объединении, если страна демократическая, вносит свой вклад в безопасность, признает этот устав и поддержанная другими членами НАТО, уже находящимися в этой организации, такая страна может быть членом НАТО. То есть, в принципе, опираясь на первоначальные документы создания НАТО, мы можем быть уверены, что у нас такая возможность у Украины есть», — рассказал аналитик.

Относительно колебания уровня поддержки членства в НАТО среди украинцев эксперт добавляет, что это вполне естественный процесс.

«Цифры не могут быть стабильными. Это общественное мнение колеблется. Есть же разные влияния. Есть усталость от какой-либо тематики. Я уверен, что если война закончится, эта потребность в НАТО или желание получить членство в НАТО, эта цифра тоже уменьшится, потому что это будет не так актуально. Но в любом случае, мы знаем, что большинство граждан Украины поддерживают идею членства Украины в НАТО. И нам эту линию следует проводить. Потому что альтернативы НАТО нет. Параллельно этой работе, с членством в НАТО, я бы так сказал, могут быть и какие-то другие объединения, локальные, региональные, в области безопасности, безопасности и экономики. Это обычный процесс. <...> Но мы даже говорим о таких объединениях с Польшей, Балтийскими странами и Великобританией, которые могут добавить безопасности для Украины. Но обратите внимание, и Польша, и Балтийские страны, и Великобритания являются членами НАТО. Все равно у них базовая подушка безопасности, я бы так сказал. А параллельно можно какие-нибудь региональные вещи усиливать. Потому нам в этом направлении нужно двигаться. И не вестись на какие-то провокационные вещи типа нейтралитета, что отказаться от всего, от какой-либо помощи из любой, и будет вам счастье. Это все от лукавого. Поэтому такие разговоры могут влиять на уровень поддержки, но это как живой организм — социология, она постоянно дышит», — резюмировал Джердж.

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