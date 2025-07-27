В правительстве Австрии заявили о готовности рассмотреть отказ от нейтралитета из-за России

В правительстве Австрии заявили о готовности обсудить вступление в НАТО, что может стать шагом к отказу от нейтралитета , которого страна придерживается уже 70 лет.

Об этом министр европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила в интервью Welt.

«Понятно одно: нейтралитет сам по себе нас не защищает. То, что защищает Австрию в условиях все более нестабильной ситуации безопасности в мире и все более агрессивной России, — это инвестиции в собственную обороноспособность, а также в партнерство», — сказала она.

По словам министра, она в целом «очень открыта» к тому, чтобы начать публичную дискуссию о будущем Австрии в области безопасности и обороны.

В то же время она признала, что сейчас в парламенте и среди населения нет однозначной поддержки вступления в НАТО.

«Это не так, что я с развернутым флагом рвусь в НАТО. Но мы также не можем просто сидеть, сложа руки, и говорить: если мы никому ничего не сделаем, то и нам ничего не будет. Это — наивно. Мир изменился. Но я хочу четко сказать: у нас уже есть партнер в лице ЕС, который защитит нас в случае угрозы», — подчеркнула Райзингер.

Кроме того, она отметила, что Австрия вносит существенный вклад в европейскую безопасность, а ее солдаты участвуют в многочисленных миротворческих миссиях ЕС. Страна также делает все возможное, чтобы финансово и политически поддержать общую европейскую политику безопасности и обороны.

«В этом смысле нейтралитет Австрии с момента вступления в ЕС в 1995 году уже ощутимо изменился», — подчеркнула министр.

Австрия провозгласила постоянный нейтралитет 26 октября 1955 года — после вывода оккупационных войск союзников и подписания Государственного договора, который восстановил ее суверенитет после Второй мировой войны. Согласно Конституционному закону, Австрия обязалась:

не вступать в военные союзы,

не разрешать создание иностранных военных баз на своей территории,

не участвовать в войнах других государств.

Однако после вступления в Европейский Союз в 1995 году, нейтральный статус Австрии претерпел трансформации: страна участвует в миротворческих миссиях ЕС и ООН и сотрудничает с другими государствами в сфере безопасности, хотя формально остается внеблоковой.