«Он за Украину». Геращенко прокомментировал предоставление Невзорову украинского гражданства 23 июня, 17:43 Цей матеріал також доступний українською По мнению Антона Геращенко Александр Невзоров (на фото) будет помогать Украине (Фото:Александр Невзоров via Facebook)

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью НВ прокомментировал предоставление российскому публицисту Александру Невзорову украинского гражданства.



Он отметил, что не все россияне являются врагами Украины и среди них есть те, которые не приемлют Путина или даже с ним воюют.

«На Александра Невзорова в России заведено уголовное дело за то, что он честно сказал, что россияне убивают украинцев. Конкретным поводом стала его публикация про мариупольский роддом, разбомбленный российскими самолетами. У Невзорова арестовано имущество, он вынужден был покинуть территорию РФ, и при этом он за Украину», — напомнил Геращенко.

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Он также привел пример бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, который был единственным, кто в марте 2014 года проголосовал против аннексии Крыма, а с 2019 года является гражданином Украины.

«Мой ответ простой: есть россияне, которые за Украину, их нужно поддерживать и помогать, а есть россияне, которые убивают украинцев, их надо уничтожать. Тот же Невзоров и без предоставления украинского гражданства публично заявлял о своей позиции через Телеграм-канал, у которого 1,2 млн подписчиков, и через YouTube-канал, у которого 1,9 млн подписчиков, его смотрят и читают в РФ. Да, не подавляющее большинство людей, но значительное. Соответственно, он и дальше будет публиковать свои мысли, свои идеи и таким образом помогать Украине», — сказал советник главы МВД.

Также Геращенко упомянул о российском писателе и публицисте Дмитрии Быкове и российской журналистке Юлии Латыниной, «которые не приемлют путинский фашизм и открыто об этом говорят».

Он также отметил, что в России «создали классический тоталитарный режим, который теперь уже вышел на уровень почти Северной Кореи».

3 июня советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что российский журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. На сайте президента Украины нет недавних указов о предоставлении украинского гражданства.

Во время недавнего интервью с главным редактором интернет-издания Гордон Алесей Бацман Невзоров заявил, что Украина сейчас «государство № 1 по уровню героизма и исторической роли, которую мы пока не понимаем, потому что [находимся] внутри события».

«Я занимаюсь информационной войной, у нас свой информационный фронт и его законы… У меня есть личное, абсолютно бескорыстное, дьявольски сильное желание остановить войну, именно так, как я вижу ее остановку. Это уже и моя война… Я воюю против режима, который уже уничтожил Россию, доведя ее до точки абсолютного невозврата», — объяснил он свою позицию.

6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что Невзоров попросил об украинском гражданстве, но не уточнил, получил ли он его.

В тот же день секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Невзоров украинского гражданства еще не получил.

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